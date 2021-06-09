Також вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 756 людей, 77 осіб померли.

В Україні за минулу добу виявили 1 385 нових випадків COVID-19, серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Також 6 962 пацієнти одужали, а 77 — померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 756 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 218 039 випадків зараження коронавірусом. З них 51 410 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 108 684 - одужали. Сьогодні хворіє 57 945 українців - на 5 654 особи менше, ніж минулої доби.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 60 620 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 25 344, методом ІФА — 11 463. Також зробили 23 813 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу

53 161 людину щеплено проти COVID-19 за добу 8 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані - 9 236 людей.

Протягом доби працювали 485 мобільних бригад та 624 пункти щеплення.

Станом на 09 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 659 473 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 489 446 щеплень.

Зазначимо, Міністерство освіти і науки заявляє, що в Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників.

"Вважаю, що освітяни відповідально ставляться до власного здоров’я, а також здоров’я інших та, усвідомлюючи ситуацію із поширенням коронавірусу, якомога більше зголошуються на вакцинацію. Адже це дасть нагоду безпечно проводити освітній процес, а головне, – в очному форматі", - повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Лідерами з вакцинації освітян є:

м. Київ – 24 тис. 291 особа;

Київська область – 17 тис. 330 осіб;

Дніпропетровська область – 16 тис. 041 особа;

Львівська область – 13 тис. 944 особи;

Харківська область – 10 тис. 960 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко