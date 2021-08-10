Госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою вже переважають виписки з лікарень на 18%.

В Україні поступове зростання захворюваності на COVID-19 триває вже четвертий тиждень поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, за рівнем захворюваності, тобто за кількістю виявлених випадків за останні 14 днів на 100 тис. населення, серед великих країн Європи Україна перебуває на 12-му місці.

Ганиченко відзначив, що до 9 великих країн Європи, серед яких - Іспанія, Велика Британія, Франція, Греція, Португалія, Нідерланди, Росія, Бельгія та Італія, в яких триває спалах COVID-19, додалась ще Швеція. Там зараз одне із найбільших зростань в Європі.

Він зауважив, що в Росії смертність в понад 10 разів перевищує середню по великих європейських країнах.

"В Україні ситуація зі смертністю є очікувано стабільною. Зараз в середньому 20 померлих за добу. На минулому тижні ми говорили про 15 померлих за добу. На перший погляд здається, що йде зростання смертності, але ми говоримо про те, що смертність все ще перебуває на плато. Була аномальна статистка смертності за добу в один із днів минулого тижня, можливо, це пов’язано з довнесенням в статистику", - додав експерт.

Також, за його словами, поточна епідемічна ситуація в Україні є контрольованою.

"Ліжка з киснем зайняті на 9%, реанімаційні - на 13%. Попри сповільнене зростання, госпіталізації вже переважають виписки з лікарень на 18%. Поступове зростання захворюваності триває вже четвертий тиждень поспіль", - повідомив аналітик.

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Крім того, за словами експерта, три регіони демонструють перевищення коефіцієнта виявлення у 4% - Сумська, Тернопільська та Херсонська області.

Коронавірус в Україні: регіони з найбільш критичною ситуацією

В Україні найбільш критична епідемічна ситуація в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, в цих регіонах може розпочатись спалах захворюваності.

"На минулому тижні ми говорили, що 20 з 25 регіонів України зростають. На цьому тижні число зростаючих регіонів зменшилось практично вдвічі. Це не означає, що ситуація в Україні кардинальним чином покращилася, це означає, що регіони продовжують коливатись навколо свого рівня плато", - заявив він.

Ганиченко відзначив, що рівень захворюваності на коронавірусну хворобу в кожному регіоні або перебуває на плато, або зростає.

"Це підґрунтя для того, щоб спалах в Україні на регіональному або на національному рівні розпочався", - сказав він.

"Найбільш критична ситуація - в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Сумарне зростання госпіталізацій у цих регіонах складає 100% всього зростання в Україні. В цих регіонах є найбільший ризик того, що спалах розпочнеться з них", - зауважив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 9 серпня зафіксовано 781 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 260 тис. 232 особи, одужали – 2 млн 192 тис. 592, померли – 53 тис. 124 людини. Медики провели 11 млн 559 тис. 179 ПЛР-тестувань.

Коронавірус: прогнози експертів

Автор: Костянтин Гончаров