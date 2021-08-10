Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

В Україні за добу 9 серпня зафіксовано 781 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей та 28 медпрацівників.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу госпіталізовано 335 осіб із підтвердженими та підозрілими випадками, зафіксовано 24 летальних випадки, одужало 1390 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 260 тис. 232 особи, одужали – 2 млн 192 тис. 592, померли – 53 тис. 124 людини.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 44 553 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 21 705, методом ІФА — 7 698. Також зробили 15 150 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні минулої доби вакцинували від COVID-19 140 тис. 008 осіб. Першу дозу отримали 83 тис. 697 осіб, другу – 56 тис. 311.

Протягом доби працювали 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів щеплення та 310 центрів вакцинації населення.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 4 млн 220 тис. 770 осіб, з них повністю імунізовані – 2 млн 457 тис. 958 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Лідія Селезньова