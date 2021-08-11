Перелік учасників проекту доповнено 9-ма медзакладами Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська, що дозволить збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора.

Кабінет Міністрів розширив перелік медичних установ-учасників пілотного проекту з трансплантації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалили сьогодні під час засідання уряду.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що документ розширює перелік учасників пілотного проекту, доповнивши його 9-ма медзакладами Києва, Львова, Харкова, Херсона, Луцька та Краматорська, що дозволить збільшити кількість операцій з трансплантації органів від посмертного донора. Також це забезпечує здійснення оплати донорського етапу для закладів, які є базами вилучення органів, в обсязі, не меншому ніж визначено тарифами, встановленими КМУ, а також передбачає норму щодо реєстрації учасників пілотного проєкту в електронній системі охорони здоров’я.

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Реалізація постанови дозволить збільшити кількість та якість послуг з трансплантації від посмертного донора та надати допомогу більшому числу українців, які потребують такого лікування, покращити взаємодію між центрами трансплантації та закладами, які є базами вилучення органів, та запровадити моніторинг результатів оперативного лікування методом трансплантації органів за допомогою електронної системи охорони здоров'я.

***На кінець липня 2021 року в Україні виконано 109 (з них 46 від посмертного донора) трансплантацій нирки, 25 (з них 14 від посмертного донора) трансплантацій печінки, 14 трансплантацій серця.

Станом на серпень 2021 року укладено більше 40 договорів про медичне обслуговування населення, що дозволяє виконувати операції з трансплантації за рахунок коштів державного бюджету абсолютно безоплатно для пацієнта.

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Автор: Леся Лещенко