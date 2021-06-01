Серце і нирки донора отримали троє пацієнтів з Львівщини і Прикарпаття.

У Львові лікарі провели трансплантацію серця та нирок трьом пацієнтам. Донором став 32-річний чоловік з Львівської області, який отримав смертельну травму голови.

Дозвіл на забір органів надали мама і старша сестра чоловіка, повідомивгенеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на сторінці у соцмережі.

"Завдяки цьому рішенню шанс на життя отримали одразу троє людей. Серце - 48-річний чоловік із Прикарпаття. Три роки хворіє. На листок очікування став лише у січні", - написав Самчук.

Цю пересадку виконала львівська команда медиків спільно з київською командою Інститут серця. Це вже їхня 10-та спільна трансплантація серця.

Пересадку нирок робили львівські лікарі під керівництвом керівника центру трансплантології лікарні Максима Овечка.

Читайте такожУ Києві провели унікальну операцію з пересадки органів (фото, відео)"Одну пересадили 43-річній жительці Львівщини. Вона хворіла з дитинства. Остаточно нирки відмовили 10 років тому після народження дитини. Відтоді була на гемодіалізі. Другу нирку отримав 46-річний львів'янин, власні органи якого перестали функціонувати через перенесену застуду. На гемодіалізі був з 2017 року. Реципієнт стояв в листі очікування ще й у Білорусі. Радий, що змогли допомогти йому вдома", - написав лікар.

"Працюємо для того, щоб невдовзі взагалі нікому з наших громадянн не доведеться їхати за кордон на трансплантацію", - підсумував Самчук.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла