Разом з тим 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

В Україні вчора, 9 грудня, зафіксували 11 327 випадків інфікування коронавірусом, серед них 1 010 дітей та 214 медпрацівників. Від ускладнень померли 442 людини, а 24 456 — одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 551 людину з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Кількість одужалих з 19 листопада значно перевищує добову кількість нових випадків зараження.

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За добу здійснили 71 780 тестувань на коронавірус. Загалом в Україні провели понад 16,2 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

З початку пандемії в нас виявили 3 543 684 випадки COVID-19. З них 90 343 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,1 мільйона громадян — одужали.

Нагадаємо, на сьогодні у "червоній зоні" карантину знаходяться 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Всі інші регіони знаходяться в жовтій та оранжевій зонах.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Понад 14 мільйонів українців отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, 45,2% дорослого населення країни щеплено однією дозою вакцини, 39,4% - пройшли повний курс вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 031 тис. 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 млн 031 тис. 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 252 тис. 237", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулої доби вакциновано 157 тис. 728 людей: одну дозу отримали 57 тис. 253, повністю імунізовані – 100 тис. 475.

Загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 26 млн 284 тис. 188 щеплень.

У МОЗ нагадали, що, згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова