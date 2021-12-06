У КМДА повідомили, які заборони діятимуть у столиці відзавтра.

Київ з вівторка, 7 грудня, переходить у жовту зону карантину, запровадженого для боротьби із коронавірусом COVID-19.

Київська міська держадміністрація повідомила, які заборони діятимуть у столиці у громадському транспорті та у торгово-розважальних центрах.

У КМДА зазначили, що, як і раніше, вільно пересуватися столицею зможуть особи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 та мають відповідний сертифікат.

Тож із 00:00 7 грудня додатково в місті Києві заборонено:

- пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19, експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години, "зелений" COVID-сертифікат або документ про одужання.

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Нагадаємо, Київ перейшов у "червону" зону карантину з 1 листопада.

Коронавірус в Києві станом на 6 грудня знайшли у 306 012 осіб, одужали 268 585 інфікованих, а померли 7 705 захворілих.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Вікторія Токарєва