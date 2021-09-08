Як повідомив міністр, наразі Україна вийшла на показник у 3,5 млн щеплень на місяць.

На сьогодні в Україні зроблено понад 10 млн щеплень проти коронавірусу. Понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей - дві дози вакцини.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі Україна вийшла на показник у 3,5 млн щеплень на місяць та забезпечила доступ до вакцини для усіх бажаючих. Тепер головне – бажання українців прийти до пункту щеплення.

"Наразі, в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС", - повідомив Ляшко.

Як повідомив міністр, першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, а двома дозами щепилися 57%.

Крім того, першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%.

Читайте такожЕксперти розповіли, на скільки вистачить наявних в Україні вакцин від COVID-19

Раніше повідомлялось, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, завершили цикл імунізації (щеплено двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Автор: Дмитро Захаров