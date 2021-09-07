Наразі вакцинацію пройшли лише 52% співробітників вищої освіти.

На сьогодні від коронавірусу вакциновано менше 60% співробітників навчальних закладів України.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, у відповідь на запит "РБК-Україна".

Так на сьогодні щеплені:

157 598 працівників закладів дошкільної освіти (однією та двома дозами), що становить 54,2% від загальної кількості;

380 722 працівники закладів загальної середньої освіти (однією та двома дозами) – 58,2% від загальної кількості;

44 617 працівників закладів вищої освіти (однією та двома дозами), що становить 52,2% від загальної кількості.

У Міністерстві при цьому не змогли дати інформацію про вакцинацію по окремих регіонах і навчальних закладах. У відомстві пояснили, що ці дані збирають департаменти при обласних державних адміністраціях.

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Новий навчальний рік: чи підуть школи на "дистанційку"

Раніше в МОН заявляли, що на вимогу МОЗ для очного навчання необхідно 80% щеплених від COVID-19 співробітників у колективі навчального закладу (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).

Разом з тим в Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів в Україні може змінюватися.

Як пояснили в Міністерстві, навчальний процес може бути організований за одним з трьох можливих сценаріїв. "Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. Однак варто пам'ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних установ та навчальних закладів.

"Жовтий" і "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу в рамках чинного законодавства.

Водночас, за умови "червоного" рівня епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Автор: Дмитро Захаров