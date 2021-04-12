Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Китайську вакцину CoronaVac почали доставляти у регіони.

Читайте такожВ Україні схвалили китайську Coronavac і незабаром почнуть її використанняПро це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у Facebook. «CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області», - написав міністр.

Він додав, що щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

«Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac – інактивований, тобто на основі «вбитого» вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні – АКДП проти дифтерії, кашлюка і правця – інактивована», - зазначив Степанов.

За його словами, вакцину CoronaVac успішно використовують у багатьох країнах світу.

«До слова, президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac», - підкреслив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні вже щеплено 378 тис. 269 осіб, з них отримали 1 дозу — 378 тис. 264 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина повинна була пройти лабораторний контроль, який тривав до 10 квітня. Після цього партію вакцини мають направити до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке повинно доставити її в регіони.

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Автор: Інна Андаліцька