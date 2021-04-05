Від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 в Україні щеплено майже 292 тисяч людей / фото REUTERS
В Україні від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 щеплено 291 тис. 824 оcоби.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Читайте такожУкраїні виділять додаткові дози вакцини Pfizer
Як зазначається, із них отримали першу дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) двоє осіб.
У МОЗ уточнили, що за минулу добу в країні щеплено 1 258 осіб, всі вони вакциновані першою дозою. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.
Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
- Вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.
Новини України та світу на ранок 5 квітня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram