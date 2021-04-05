За минулу добу в країні щеплено 1 258 українців.

В Україні від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 щеплено 291 тис. 824 оcоби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Як зазначається, із них отримали першу дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) двоє осіб.

У МОЗ уточнили, що за минулу добу в країні щеплено 1 258 осіб, всі вони вакциновані першою дозою. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.

Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.

Новини України та світу на ранок 5 квітня

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Автор: Леся Лещенко