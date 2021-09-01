У червні 2021 року померло на 4,1 тисячі осіб більше.

У червні поточного року смертність в Україні збільшилася на 9,2% або на 4,1 тисячі осіб у порівнянні з середніми показниками у 2015-2019 роках. При цьому спекотна погода могла стати причиною близько тисячі смертей.

Про це повідомляється на сайті Національної академії наук України.

За даними Держстату, за вказаний період летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисячі.

"Відзначимо вплив спекотної погоди в червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надмірної смертності", - зазначено в огляді.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як подати одноразову добровільну деклараціюПри цьому повідомляється, що через її неоднозначну природу ослабла пряма залежність між регіональною надмірною смертністю і кількістю смертей при COVID-19.

Згідно з показниками, рівень загальної смертності найбільше збільшився в Києві. У порівнянні із середнім рівнем березня 2015-2019 років цей показник додав 21,3%.

Як раніше повідомляв УНІАН, за січень-червень цього року населення України скоротилося ще на 205,2 тисячі осіб - станом на 1 липня в державі проживало 41,383 мільйона осіб.

Автор: Анастасія Горбачова