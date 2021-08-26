Всього за перше півріччя 2021 року вiд рiзних хвороб в Україні померли 349 тис. 041 особа — на 21,5% більше, ніж за той же період минулого року, коли було 287 тис. 010 смертей.

У червні в Україні померли від різних хвороб 49 тис. 077 осіб, що на 14% менше, ніж у травні, при цьому показник смертей від коронавірусу знизився майже в чотири рази і став найнижчим у цьому році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Оpendatabot, посилаючись на дані Держстату й МОЗ.

"Знизилася смертність від половини найбільш поширених причин, в тому числі від хвороб органів дихання. Показники COVID-19, що продемонстрували різке зростання на початку весни i подвiйне падiння у травнi, продовжують знижуватись. 1762 померлих вiд коронавірусної хвороби — це майже в чотири рази менша чисельнiсть, ніж в попередньому місяці, коли було 6327 смертей, i найнижчий показник у цьому роцi", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за перше півріччя 2021 року від різних хвороб в Україні померли 349 тис. 041 особа — на 21,5% більше, ніж за той же період минулого року, коли було 287 тис. 010 смертей.

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Автор: Катерина Жирій