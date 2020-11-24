Вона зазначила, що для інфікування має відбутися тривалий контакт з інфікованою людиною без маски.

У транспорті коронавірусна інфекція не передається, якщо всі пасажири знаходяться в масках.

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Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомила вірусолог, доктор медичних наук Алла Мироненко. Вона зазначила, що для інфікування має відбутися тривалий контакт з інфікованою людиною без маски.

"У транспорті люди не заражаються, якщо вони всі в масках. Заражуються в разі тісного й тривалого контакту з інфікованою людиною без маски. Люди не проводять у транспорті багато часу без маски, як вони це роблять, наприклад, удома", - розповіла Мироненко.

Вона зазначила, що люди мають носити маски скрізь в публічних приміщеннях.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Андрій Василюк