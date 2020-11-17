В Україні до 70% масла містять шкідливі для організму трансжири.

В Україні до 70% вершкового масла в магазинах є підробками, а їх склад не відповідає вказівкам на упаковці. Часто в вершкове масло для здешевлення виробництва додають пальмову і кокосову олію, маргарин, тваринні жири.

Про це повідомляє Центр Експертиз "Тест". З 29 перевірених зразків масла 20 виявилися фальсифікатом. Фахівці розповіли, за якими критеріями потрібно вибирати масло для покупки, щоб не купити підробку.

Ціна вершкового масла

На виробництво одного кілограма йде приблизно 20 літрів молока. Одна упаковка натурального вершкового масла не може коштувати менше ніж 40 гривень. Менша ціна повинна насторожити покупця. Найкраще купувати продукцію великих і відомих брендів.

Також не варто купувати закордонне масло, яке дешевше вітчизняного. Імпортна продукція завжди коштує дорожче.

Текстура масла

Натуральне вершкове масло дуже тверде і насилу ріжеться ножем. Якщо масло з морозильної камери м'яке - це підробка. У такому маслі швидше за все містяться кокосові, пальмові, гідрогенізовані жири.

Колір масла

Натуральність масла можна визначити за його кольором. Взимку масло біле, а влітку жовтувате через наявність свіжої трави в раціоні корів. Помаранчевий колір масла свідчить про фальсифікат.

Також якщо при розрізанні масло більш жовте по краях, значить жир почав окислюватися. Це означає, що масло неправильно зберігали або його термін придатності закінчився. Купувати таке масло не варто.

Смак

Якщо після масла в роті відчувається присмак нальоту жиру, воно має запах або смак маргарину, або гіркість - відмовтеся від покупки.

Упаковка

На упаковці натурального продукту обов'язково повинен бути напис "масло вершкове". Продукт з добавками і домішками за законом не може називатися вершковим маслом. Часто відомі бренди продають маргарин в стилізованій під масло упаковці, а напис "молочний продукт з рослинними жирами" пишуть дрібним шрифтом, користуючись неуважністю покупців.

Які бренди продають підроблене масло

Антимонопольний комітет і Держспоживслужба розкрили назви компаній, які продавали підроблене масло.

"Коломийський молочний завод", Вінницька обл. (масло "Карпатське")

"Вівальді Д "(масло "Селянське")

"Старокостянтинівський молочний завод "(масло "Вершкова долина")

"Хеппі Мілк Плюс", м. Знам'янка

"Богодухівський молокозавод", Харківська обл.

"Малороганський молочний завод", Харківська обл.

"Гайсинський молокозавод", Вінницька обл. (масло "Гайсинське")

"Симол", Київська обл. (масло "Рокитняночка")

"Інтер-Мол", м. Дніпро

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Автор: Катерина Пулатова