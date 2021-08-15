Протягом минулої доби, 14 серпня, в Україні зафіксовано 695 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 50 дітей та 5 медпрацівників.
За даними МОЗ, протягом доби госпіталізовано 569 людей. 17 хворих померли, 238 осіб одужали. Проведено 30 798 тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Читайте такожВ Україні виявлено вже 300 випадків штаму "Дельта" - Кузін
За весь час пандемії в Україні виявлено 2 265 912 випадків коронавірусу. 2 196 827 хворих одужали, 53 255 пацієнтів померли.