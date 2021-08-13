Кількість "тяжких" пацієнтів з COVID-19 у Києві, що потребують штучної вентиляції легенів, збільшується.
Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації посилаючись на директорку Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург.
Вона розповіла, що згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в кількох регіонах України епідемічні показники вже не відповідають "зеленій зоні". При цьому зазначається, що у столиці рівень госпіталізацій та "тяжкості" ушпиталених пацієнтів також "потрохи зростає".
"Якщо ще минулої п’ятниці в стаціонарах пацієнтів у тяжкому стані (в тому числі тих, хто потребує штучної вентиляції легенів) було 49%, то сьогодні – вже 56%", – розповіла Гінзбург.
Читайте такожВ Україні виявлено вже 300 випадків штаму "Дельта" - КузінТакож вона зазначила, що наразі стрімке зростання кількості важких випадків хвороби вдається стримувати в тому числі завдяки тому, що медики та кияни по-справжньому усвідомлюють важливість вакцинації. За її словами, доказом цього є той факт, що Київ уже не перший місяць є безперечним лідером за показниками щеплень серед регіонів країни.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині штам "Дельта" виявили у немовляти.
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