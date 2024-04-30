Йдеться про вакцину, відому під брендом Covishield.

Фармацевтичний гігант AstraZeneca визнав, що широко використовувана вакцина проти COVID під брендом Covishield може спричиняти рідкісні побічні ефекти. Зокрема йдеться про утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.

Про це пише Independent. Зазначається, що Covishield була розроблена британсько-шведською компанією у співпраці з Оксфордським університетом і вироблена індійським Інститутом сироватки. Цю вакцину широко застосовували в понад 150 країнах, включно з Великою Британією та Індією.

Деякі дослідження, проведені під час пандемії, показали, що вакцина захищає від нового коронавірусу на 60-80 відсотків. Але пізніше дослідження засвідчили, що Covishield може спричинити в деяких людей утворення тромбів, що може призвести до летального результату.

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"У колективному позові, поданому у Великій Британії, стверджували, що вакцина призвела до смертей і важких травм, і вимагали відшкодувати збитки в розмірі до 100 млн фунтів стерлінгів для приблизно 50 постраждалих. Один із заявників стверджував, що вакцина спричинила в нього незворотну черепно-мозкову хворобу після того, як у нього утворився тромб, який позбавив його можливості працювати", – ідеться в матеріалі.

Компанія AstraZeneca оскаржила ці твердження, проте в одному із судових документів вона вперше визнала, що вакцина може "в дуже рідкісних випадках викликати ТТС", або синдром тромбозу з тромбоцитопенією. Він характеризується утворенням тромбів і низьким рівнем тромбоцитів у крові у людей.

"Допускається, що вакцина AZ у дуже рідкісних випадках може викликати ТТС. Причинний механізм не відомий. Крім того, ТТС може виникнути і за відсутності вакцини AZ (або будь-якої іншої вакцини). Причина в кожному окремому випадку буде предметом експертних доказів", – заявили в компанії.

Така заява AstraZeneca суперечить словам компанії про те, що вона "не визнає, що ТТС викликається вакциною на загальному рівні". Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила, що Covishield може мати небезпечні для життя побічні ефекти.

"Після вакцинації цією вакциною було зареєстровано дуже рідкісне побічне явище, що називається синдромом тромбозу з тромбоцитопенією, що включає незвичайні та важкі явища згортання крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів", – кажуть в організації.

За даними Ради міжнародних організацій медичних наук, "дуже рідкісними" побічними ефектами вважаються ті, що спостерігаються менш ніж в 1 з 10 000 випадків.

"У країнах, де триває передача SARS-CoV-2, користь від вакцинації для захисту від COVID-19 значно переважує ризики", – додали у ВООЗ.

Коронавірус: інші новини

Чоловік із Нідерландів помер після 613 днів боротьби з коронавірусом. Вірус мутував у його організмі близько 50 разів. Зазначається, що незважаючи на кілька вакцин проти COVID-19, на момент надходження в лікарню пацієнт не відреагував на лікування антитілами.

Водночас в Україні фіксують по дві хвилі захворюваності на COVID-19 на рік. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вірус набув сезонного характеру, як і грип.

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