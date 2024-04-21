Вірус мутував у його організмі близько 50 разів.

Чоловік із Нідерландів помер після 613 днів боротьби з коронавірусом, при цьому вірус мутував у його організмі близько 50 разів. Як пише BILD, голландський пенсіонер заразився варіантом Омікрона BA.1.17 у лютому 2022 року і лікувався в університетській лікарні Амстердама.

При цьому, незважаючи на кілька вакцин проти Covid-19, на момент надходження в лікарню пацієнт не відреагував на лікування антитілами.

"Дослідники виявили, що вірус розвинув мутацію стійкості всього за 21 день після прийому препарату "Сотровімаб". Це означає, що вірус швидко адаптувався до активного інгредієнта, щоб боротися з ним", - пише видання.

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Зазначається, що у пацієнта було захворювання кісткового мозку, яке вплинуло на його стовбурові клітини та еритроцити. Потім у нього також розвинулася лейкемія. Щоб лікування подіяло, йому довелося приймати імунодепресанти, які пригнічують імунну систему. Тому він не зміг протидіяти вірусу за допомогою природних антитіл.

"У розвитку стану пацієнта немає чогось нового для науки, але тривалість захворювання в 613 днів є екстраординарною", - зазначає Bild.

Коронавірус: новини

5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Перед цим. у березні того самого року директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19, імовірно, була спричинена витоком вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань.

Також, як писав Telegraph, пандемія коронавірусу знищила смертоносний штам грипу B/Yamagata.

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