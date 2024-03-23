Кількість хворих значно зростає в осінньо-зимовий період.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що коронавірус в Україні набув сезонного характеру, як і грип.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів, що епідеміологи фіксують по дві хвилі захворюваності на коронавірус в країні за рік.

"Маємо констатувати, що це вже абсолютно рутинне захворювання. Як висловлюються представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стало постійною загрозою і постійною проблемою системи охорони здоров'я. Так, "ковід" зараз має ознаки сезонності, як грип", - зазначив санлікар.

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Як він пояснив, тепер ця хвороба чітко потрапляє в основні сезонні піке. З вересня-жовтня по листопад-грудень фіксують зростання кількості хворих.

"Захворюваність триває у січні, лютому, березні та частково квітні. Також це час, коли збільшується захворюваність на грип. Починаючи від травня, ми будемо спостерігати другу невелику хвилю. Вона завжди менша, ніж перша. Зараз бачимо що "ковід" в середньому становить 1% від загальної кількості всі гострих респіраторних вірусних інфекцій по захворюваності станом на перший тиждень березня", - підсумував Кузін.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, розпал епідсезону в Україні фіксувалося інтенсивне зростання захворюваності, особливо серед дітей до 17 років.

При цьому у більшій частині країни циркулюють одночасно віруси грипу А і Б.

У січні в Україні зареєстрували кілька випадків нової мутації коронавірусу "Дженні", який є однією з варіацій штаму коронавірусу "Омікрон".

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