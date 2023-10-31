Ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями.

Cпалах гепатиту А на Вінниччині є підставою для киян посилити контроль за власною інфекційною безпекою. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. "Оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ знаходиться в зоні потенційної небезпеки", - каже Гінзбург.

При цьому вона нагадала, що вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, переважним ураженням печінки і травного каналу.

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"Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом. Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей та відпочинку – коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великим є ризик зараження при побутових контактах – у сім’ї та колективах", - розповіла вона.

Чиновниця зазначила, що інкубаційний період хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця і, як правило, вона починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 – 39°С. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. За її словами, потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Наступним етапом змінюється колір сечі на помітно темніший, а випорожнення навпаки – знебарвлюються. Також відмічається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.

Гінзбург зазначила, що коли з’являється потемніння сечі та жовтяниця – можна бути впевненим майже на 100%, що людина вже встигла заразити когось із тих, із ким перебувала у безпосередньому контакті вдома чи на роботі.

Вона також нагадала, що необхідно дуже уважно слідкувати за гігієною рук – ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті тощо.

Так само дуже серйозно слід ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими – фруктів, овочів тощо. Вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд – добре вимитий. Не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку без попереднього миття тощо.

Спалах гепатиту А на Вінничині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Вінниччині через спалах гепатиту А оголосили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. За даними МОЗ, наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

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