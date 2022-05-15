Загальнонаціональний карантин у Північній Кореї триває з 12 травня.

У Північній Кореї після початку загальнонаціонального карантину через спалах COVID-19 повідомили про 42 смерті від недуги.

Як пише Reuters з посиланням на держЗМІ КНДР, країна бореться із поширенням коронавірусу на тлі слабкої системи охорони здоров'я, обмеженими можливостями тестування та відсутністю програми вакцинації.

Наразі КНДР вживає "швидких державних надзвичайних заходів" для контролю епідемії, але немає жодних ознак того, що Пхеньян збирається прийняти міжнародні пропозиції щодо вакцинації.

"З ранку 12 травня всі провінції, міста та повіти країни повністю закриті, а робочі відділи, виробничі та житлові одиниці закриті один від одного. Проводиться суворий та інтенсивний огляд усіх людей" , - йдеться у повідомленні.

Станом на неділю, 15 травня, ще щонайменше у 296 180 осіб виявили симптоми лихоманки, а ще 15 осіб померли.

Коронавірус в КНДР

Влада КНДР раніше заявляла, що в країні немає коронавірусу. Останній звіт ВООЗ це підтверджує (проте там було протестовано тільки 40 тис. громадян). Країна не надає офіційних даних про епідеміологічні процеси. КНДР повністю закрила кордони в січні 2020 року і не приймала медичну допомогу через ризик завезення коронавірусу.

Восени 2021 року ВООЗ почала поставки медикаментів від коронавірусу в КНДР.

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