У КНДР стверджують, що протестували майже 36 тисяч осіб, але коронавірусу не виявили.

Північна Корея повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я, що за час пандемії коронавірусу у світі у них нібито не було жодного випадку зараження COVID-19.

Як пише news.liga.net з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap, у КНДР стверджують, що протестували всього 35 947 осіб, але нічого не виявили.

У щотижневому звіті ВООЗ повідомляють, що з 30 липня по 5 серпня в Північній Кореї зробили 693 тести і всі вони були негативними. У 112 осіб з протестованих були симптоми, схожі на коронавірусні, але в результаті всі вони нібито виявилися грипом або ГРВІ.

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З початком пандемії у КНДР запровадили жорсткі протиепідемічні заходи, надзвичайно посиливши й без того жорсткий прикордонний контроль.

У липні 2020 року Кім Чен Ин заявив, що в КНДР "немає коронавірусу", тому що влада "запобігла його проникненню на територію країни".

Крім того, КНДР не відправляла спортсменів на Олімпіаду в Токіо, "щоб захистити їх від пандемії".

Нагадаємо, у лютому 2020 року у Північній Кореї був зареєстрований перший випадок зараження коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Пандемія коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко