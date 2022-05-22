У МОЗ зазначили, що при цьому захворюванні у 95% випадків висипання виникає на обличчі, а потім поширюється.

У зв'язку з поширенням у світі мавпячої віспи Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) відповіло на найбільш поширені запитання щодо цього захворювання.

Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:

гарячка,

сильний головний біль,

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м'язах,

сильна слабкість.

Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

"У 95% випадків висипання виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла", – повідомили в МОЗ. Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.

"До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів", – попередили у відомстві.

Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:

кров'ю,

біологічними рідинами,

ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин,

під час вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином.

Також у МОЗ зазначили, що мавпяча віспа може передаватися від людини до людини, але за певних умов. Зокрема, людина може інфікуватися від хворого внаслідок тісного контакту:

з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів,

з ушкодженими ділянками шкіри хворого,

з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з осередків ураження хворої людини,

через плаценту.

Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом.

У МОЗ зазначили, що період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Також у відомстві назвали способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:

уникнення тісного контакту з інфікованими,

ретельне миття рук,

заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.

"Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику", – додали у відомстві.

Діагностувати цю недугу можна за допомогою спеціального ПЛР-тестування. Для цього у потенційного хворого досліджують вміст або покриви висипань.

Як повідомляв УНІАН, стогодні Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні не зафіксовано випадків захворювання на мавпячу віспу.

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