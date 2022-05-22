У зв'язку з поширенням у світі мавпячої віспи Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) відповіло на найбільш поширені запитання щодо цього захворювання.
Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:
- гарячка,
- сильний головний біль,
- збільшення лімфатичних вузлів,
- біль у спині, м'язах,
- сильна слабкість.
Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.
"У 95% випадків висипання виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла", – повідомили в МОЗ. Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.
"До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів", – попередили у відомстві.
Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:
- кров'ю,
- біологічними рідинами,
- ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин,
- під час вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином.
Також у МОЗ зазначили, що мавпяча віспа може передаватися від людини до людини, але за певних умов. Зокрема, людина може інфікуватися від хворого внаслідок тісного контакту:
- з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів,
- з ушкодженими ділянками шкіри хворого,
- з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з осередків ураження хворої людини,
- через плаценту.
Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом.
У МОЗ зазначили, що період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.
Також у відомстві назвали способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:
- уникнення тісного контакту з інфікованими,
- ретельне миття рук,
- заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.
"Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику", – додали у відомстві.
Діагностувати цю недугу можна за допомогою спеціального ПЛР-тестування. Для цього у потенційного хворого досліджують вміст або покриви висипань.
Як повідомляв УНІАН, стогодні Міністерство охорони здоров'я заявило, що в Україні не зафіксовано випадків захворювання на мавпячу віспу.