За два місяці врятовано 690 поранених й хворих жителів Донбасу та 248 членів їхніх родин.

Медичні потяги "Укрзалізниці" та незалежна міжнародна медична організація Medecins Sans Frontieres ("Лікарі без кордонів") врятували тисячу людей за два місяці.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що за два місяці курсування врятовано 690 поранених та хворих жителів Донбасу та 248 членів їхніх родин. Окремий рейс було присвячено порятунку 78 сиріт.

"Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих і поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами. Презентований поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні, а загалом уже 23 старі пасажирські вагони зараз отримали нове життя й призначення під час війни", - йдеться в повідомленні.

Маршрути та зупинки поїзда тримаються в секреті з міркувань безпеки медиків та евакуйованих.

Довідка УНІАН. MSF (Medecins Sans Frontieres, "Лікарі без кордонів") – незалежна міжнародна медична гуманітарна організація зі штаб-квартирою в Бельгії. Лауреат Нобелівської премії миру 1999 року за гуманітарну діяльність та допомогу постраждалим під час збройних конфліктів, від природних і техногенних катастроф. Наразі в Україні команда MSF налічує близько 120 міжнародних, а також понад 200 українських співробітників. Набір до лав волонтерів MSF постійно відкритий.

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