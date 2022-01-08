Новий штам коронавірусу являє собою гібридну суміш "Дельти" та "Омікрону".

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" і швидко поширюваного в даний час "Омікрона".

Професор кафедри біологічних наук Кіпрського університету, доктор Леонтіос Кострікіс повідомив ,що "Дельтакрон" був ідентифікований у 25 хворих на коронавірусм, і схоже, що штам має генетичну основу мутації "Дельта" разом з деякими мутаціями "Омікрона", повідомляє CNN Greece.

Він пояснив, що "з 25 пацієнтів, у яких була виявлена нова мутація, 11 були госпіталізовані, а 14 осіб проходять амбулаторне лікування".

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"Частота нової мутації була вищою у стаціонарних пацієнтів, ніж у амбулаторних. Можна сказати, що Асоціація "Дельтакрона" із захворюванням, що вимагає лікування, не випадкова", - зазначив професор.

Він зазначив, що"ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося, але вона не була ідентифікована в жодній країні". Кострікіс зробив висновок, що ще занадто рано передбачати, чи зможе "Дельтакрон" перевершити "Дельту" і "Омікрон", передає cyprus-mail.com.

Міністр охорони здоров'я Кіпру Міхаліс Хаджіпантелас сказав, що більш детальна інформація буде представлена на прес-конференції наступного тижня.

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