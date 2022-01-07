Гендиректор організації назвав одну з причин виникнення варіантів "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гама" й "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що штам коронавірусу "Омікрон" не буде останнім.

Про це йшлося на брифінгу представників ВООЗ у Женеві, повідомляє Центр новин ООН.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що за нинішніх темпів вакцинації проти COVID-19 та нерівномірного розподілу вакцин до середини 2022 року більш як 100 держав не зможуть прищепити 70% свого населення. При цьому в деяких країнах люди отримують бустерні вакцини, тоді як мільярди залишаються незахищеними.

Його колеги, відповідаючи на запитання журналістів, висловили сумнів у тому, що нинішній висококонтагіозний варіант коронавірусу "Омікрон" буде останнім.

За словами Гебреєсуса, головною причиною ситуації є несправедливий розподіл вакцин.

"Нерівність у доступі до вакцин та послуг у сфері охорони здоров'я в цілому стала найбільшою невдачею минулого року. Нерівність у тому, що стосується вакцин, призводить до загибелі людей, втрати робочих місць і підриває відновлення світової економіки", - сказав Гебреєсус.

За його словами, варіанти "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гама" й "Омікрон" стали частково наслідком низького рівня вакцинації. І хоча "Омікрон" є менш тяжким у порівнянні з "Дельтою", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід віднести до категорії "легких".

"Як і попередні варіанти, "Омікрон" призводить до госпіталізації людей та смертельних наслідків. Насправді "цунамі" випадків зараження настільки потужне і рухається з такою швидкістю, що призводить до перенапруження систем охорони здоров'я у всьому світі", - заявив Гебреєсус.

Глава ВООЗ закликав нарощувати масштаби вакцинації у світі. На сьогодні 36 країн світу не змогли вакцинувати навіть 10% населення.

За словами Гебреєсуса, вакцини першого покоління роблять значний внесок у скорочення госпіталізацій.

Читайте такожВчені дали прогноз про вплив штаму "Омікрон" на пандеміюПровідний епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхов заявила, що кількість випадків COVID-19 у світі за два тижні збільшилася на 71%. За її словами, у США кількість заражень збільшилась на 100%, в Африканському регіоні зростання приблизно на 7%.

Керкхов вважає, що "Омікрон" буде не останнім варіантом коронавірусу. Вірус продовжує видозмінюватися, а в деяких країнах конкурує з "Дельтою", і ще не відомо, який варіант переможе. На сьогодні виявлено 30 різновидів "Дельти".

Ще один учасник брифінгу, головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан також заявив, що сьогодні ще рано говорити, що "Омікрон" буде останнім варіантом, особливо в умовах, коли мільярди людей не щеплено. Він додав, що є ще багато небезпек появи нових варіантів.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ прогнозують підвищення рівня захворюваності COVID-19 в Україні з другої половини січня та в лютому у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон".

За добу 6 січня в Україні виявили 7177 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано 1866 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 5595 осіб.

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