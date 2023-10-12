"Пірола" має 34 мутації і може легко передаватися. При цьому лікарі ще не з'ясували, на що здатен цей штамм.

Число госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 за тиждень зросло на 24% у Великобританії, оскільки новий варіант "Пірола" поширюється дуже швидко.

Дані, опубліковані Агентством безпеки охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) показують, що за останній тиждень вересня число людей з позитивним результатом тесту на коронавірус зросло майже на 30% в порівнянні з попереднім тижнем пише Independent. При цьому, число смертельних випадків за перший тиждень вересня зросло на 55%.

Видання зазначило, що "Пірола", або BA.2.86, є останнім штамом "Омікрону" і з'явилася цього літа. Цей варіант викликав занепокоєння у фахівців, оскільки має 34 мутації і може легко ухилятися від дії вакцини.

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Доктор Рену Біндра, директор з інцидентів UKHSA, сказав: "Хоча у BA.2.86 є велика кількість мутацій у вірусному геномі в порівнянні з іншими циркулюючими в даний час варіантами коронавирусу, дані поки занадто обмежені, щоб зробити однозначні висновки про вплив цього вірусу на трансмісивність, тяжкість перебігу хвороби або його здатність ухилятися від вакцини".

При цьому, у зв'язку зі зростанням госпіталізованих, фахівцям вдалося точніше визначити симптоми нового штаму.

Нові симптоми "Піроли"

Найпоширеніші симптоми нового штаму включають нежить, головний біль, втому, чхання або біль у горлі.

Однак, часто присутні ще три симптоми: діарея, подразнення очей і висип.

Коронавірус: новини

У травні ВООЗ зняла з коронавірусу статус пандемії. Захворювання перейшло в категорію сезонних на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями.

Влітку вчені виявили новий штам коронавірусу і присвоїли йому назву "Пірола". Новий різновид коронавірусу являє собою мутовану версію вже давно відомого штаму "Омікрон".

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