Збереження святкових традицій навіть у такий важкий час може мати позитивний вплив на людину.

Напередодні новорічних свят українці розділилися на два табори – одні виступають проти святкування, а інші вважають, що це необхідно. Українські психологи схиляються до того, що обидві точки зору мають право на життя - святкувати так само нормально, як і не святкувати

За словами психолога Марини Журбенко, моменти радості дають стимул боротися далі.

"Радість - одна з базових емоцій людини, і потреба в його відчутті у нас живе з народження. З якими б складними обставинами не зіткнувся людина з дитинства, радість - це те, що несвідомо штовхає його приймати ті рішення, які збережуть його життя. Так вже запрограмований наш мозок, він постійно потребує і шукає стимулів, і саме радість є найприємнішою і бажаною в отриманні емоцією", - зазначила експерт.

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При цьому Майя Грещук нагадала, що новорічні ритуали під час війни вкрай важливі для дітей

"Якщо людина потрапляє в кризову ситуацію, травматичні події, то в першу чергу її потрібно звідти забрати. І в безпечній ситуації потрібно разом пошукати для неї звичні в житті особливості поведінки. Тому якщо ви разом з дітьми це звичне, традиційне Підготовка до ритуалу переходу з одного року в інший застосуєте, то мислення дитини буде тільки вдячно. Тому що для неї ці приємні опорні схеми життя будуть давати можливість адаптуватися до того мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні зараз", - розповіла психолог.

У свою чергу Катерина Клюшниченко вказала, що не святкувати також нормально, щоб зробити вибір, необхідно прислухатися до себе

"Не обов'язково воно (новорічний настрій - УНІАН) має бути. Зараз багато горя і болю навколо кожного з нас. Тому силою притягувати почуття свята не варто. Думаю, для людини, якого такого святкового настрою немає, буде кращим просто дозволити собі відчувати те, що відчуває, прислухатися до власних душевних потреб. Можливо, зараз всередині багато болю, переживань і страждань. Про яке тоді святкування може йти мова?" - підсумувала експерт.

Новий Рік-2023 в Україні

В Україні напередодні новорічних свят виник конфлікт навколо доречності гулянь. Після оголошення мера Києва Віталія Кличка про встановлення головної ялинки на Софійській площі столиці з'явилася петиція з проханням відмовитися від святкування.

В результаті київська влада все ж вирішила встановити новорічне дерево, але відмовилися від масових гулянь. При цьому ялинку прикрасять енергозберігаючими гірляндами, які будуть працювати від генератора. Профінансує головну ялинку країни представтелі бізнесу

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