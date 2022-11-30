За словами мера столиці, ялинка незламності буде штучною.

Святкову ялинку у Києві цього року прикрасять енергозберігаючими гірляндами. На верхівці новорічного дерева встановлять герб України.

Мер української столиці Віталій Кличко розповів, що бізнес звернувся до київської влади з пропозицією встановити невеликі ялинки за їхні кошти. За його словами, головна ялинка України в цьому році буде висотою в 12 метрів, що майже в три рази менше, ніж в минулому році.

Дерево прикрасять енергозберігаючими гірляндами, тисячею куль синього і жовтого кольору, а на верхівці красуватиметься герб України

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"Меценати готові надати генератор для підсвічування ялинки. У цього генератора ми можемо встановити точки зарядки для телефонів", - зазначив мер в ефірі телеканалу "Київ".

Крім того, Кличко вказав, що після свят генератор віддадуть військовим

Пізніше у своєму Telegram-каналі міський голова Києва уточнив, що головна ялинка буде штучною.

Традиційно головну ялинку встановлять на Софійській площі. Крім куль, на ній будуть красуватися 500 білих голубів. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву під час війни.

Цього року не буде масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів.

Скандал з головною ялинкою України - що відомо

Цього року на тлі війни розгорнулися цілі баталії через головну ялинку України. Жителі Києва розділилися на два табори - ті, хто за ялинку, і ті, хто проти. При цьому Кличко відразу попередив, що Софійській площі масових гулянь не буде.

Пізніше з'явився проект головної ялинки України. При цьому на сайті президента на Київської міськради з'явилися петиції закликом відмовитися від установки головного новорічного дерева. Зазначається, що цього року святкування буде "недоречним".

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