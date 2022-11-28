Очільник української столиці наголосив, що масових новорічних заходів у Києві не буде у жодному разі.

У столиці ще з жовтня точаться активні дискусії, чи варто цьогоріч встановлювати головну новорічну ялинку у Києві на Софійській площі. Так, у соцмережах це питання викликало дуже активні дискусії - одні користувачі "за" зелену красуню в центрі столиці, інші вважають, що це зараз, в умовах воєнного часу, недоречно.

Тож мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів, чи буде місті встановлена головна ялинка країни, якщо так - де та коли. Він запевнив, що спілкувався з українськими військовими, й ті лише "за" таке свято в центрі столиці.

"Якось спілкувався з ними (військовими, - УНІАН.) щодо проведення Нового року та святкувань. І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?" - сказав він.

Відео дня

Очільник української столиці наголосив, що масових новорічних заходів у Києві не буде у жодному разі, але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається:

"Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу".

Кличко додав, що це буде кілька локацій в багатьох районах нашого міста. Ялинки будуть встановлені, на Софійській площі також. Все - коштом бізнесу.

"Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая..." - підсумував мер Києва.

Скандал довкола головної ялинки України

На початку листопада Кличко заявляв, що питання щодо встановлення головної ялинки країни на Софійській площі ще на розгляді. Та водночас він уточнив, що масових гулянь точно цьогоріч не буде.

Згодом стало відомо, якою буде головна ялинка країни. Ймовірно, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

Й одразу ж на сайті президента України на Київської міськради з'явилися петиції проти встановлення головного новорічного дерева. У документах йдеться, що цього року святкування буде "недоречним".

Вас також можуть зацікавити новини: