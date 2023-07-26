Вчені зазначили, що високий артеріальний тиск створює навантаження на кровоносні судини, серце, підвищуючи ризик виникнення інфарктів та інсультів.

Присідання під стіною або стійка в "планці" є одними з кращих способів зниження артеріального тиску.

Про це заявили британські вчені. Вони висловили думку, що традиційні рекомендації для зниження тиску - ходьба, біг і їзда на велосипеді, потрібно переглянути, передає Бі-бі-сі.

Науковці з Університету Крайст Черч і Університету Лестера вивчили результати 270 досліджень, проведених з 1990 по 2023 рік. У них взяли участь майже 16 тис. осіб, які займалися фізичними вправами протягом двох тижнів, і зробили висновок, що всі фізичні вправи знижують артеріальний тиск. Але присідання біля стіни і "планка" були найефективнішими.

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Вчені зазначили, що високий артеріальний тиск створює навантаження на кровоносні судини, серце та інші органи, підвищуючи ризик розвитку інфарктів та інсультів. Людям старше 40 років рекомендується перевіряти тиск кожні п'ять років.

Вплив занять спортом на людину

Раніше вчені з Норвезького інституту науки і технології з'ясували, що для жінок, які посилено займаються спортом, шанси стати матір'ю втричі нижчі, ніж у тих, хто спортом особливо не займається. На думку вчених, при регулярних активних тренуваннях у жінок "виснажується та енергія, необхідна для того, щоб завагітніти".

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