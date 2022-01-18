У польському МОЗ прогнозують, що пік заражень припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 тис. випадків на день.

Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19, поширення варіанту "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденного числа випадків захворювання до рівнів, які ще в країні не спостерігалися.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський, повідомляє reuters.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 тис. випадків на день", — заявив Недзельський.

Видання зазначає, що в Польщі практично не було перерви між четвертою і п'ятою хвилею коронавірусу, а лише невелике зниження заражень на початку грудня 2021 року. У країні регулярно повідомлялося про більш ніж 10 тис. нових випадків зараження в день на тлі низького рівня вакцинації і обмежень суспільного життя.

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Найбільше число щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії, склало 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельський сказав, що він очікує, що дані, опубліковані у вівторок, покажуть понад 20 тис. щоденних випадків.

Раніше 13 з 17 членів медичної ради Польщі, які консультують прем'єр-міністра з COVID-19, подали у відставку.

Один з членів ради, який пішов у відставку, доктор Костянтин Шульджинський, заявив, що країна йде в наступну хвилю абсолютно непідготовленою. "Величезна смертність в Польщі пов'язана не тільки з низьким відсотком вакцинованих людей, але і з тим, що у нас дуже застаріла система охорони здоров'я", - сказав він.

Коронавірус в Польщі

На сьогоднішній день в країні з населенням близько 38 млн осіб зареєстровано 4 323 482 випадки захворювання коронавірусом і 102 309 випадків смерті.