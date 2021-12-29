Речники Міністерства здоров'я Войцєх Андрусєвич розповів, що у період Різдвяних свят темп вакцинації дещо уповільнився.

Міністерство здоров’я повідомляє, що у Польщі до 28 грудня від COVID-19 було вакциновано 150 тисяч дітей віком від 5 до 11 років, а загалом на щеплення записано 270 тисяч.

Як повідомляє "Польське радіо", речник міністерства Войцєх Андрусєвич розповів, що у період Різдвяних свят темп вакцинації дещо уповільнився.

"Дуже позитивна інформація про невпинне зростання числа дітей, котрі вакцинуються. На жаль, святкові вихідні були таким часом, коли робилося менше щеплень. Це логічно. На цей час ми маємо 150 тисяч вакцинованих дітей, 270 тисяч дотепер було записано. Дози вакцин весь час з Агентства стратегічних резервів до пунктів вакцинації надходять", - говорить Андрусєвич.

Читайте такожБустерна доза антиковідної вакцини та додаткова: МОЗ пояснив різницюРечник міністерства здоров’я також повідомив, що зросла кількість людей, записаних на тести. За останній час таких людей стало на 110 тисяч більше. Обов’язкове тестування тих, хто мешкає в одній квартирі із хворими на COVID-19, було введено з середини грудня.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2022 року в Україні очікується реєстрація вакцини проти COVID-19 для дітей до 12 років. Станом на 26 листопада в Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тис. дітей.

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