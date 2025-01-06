У Центрі громадського здоров’я стверджують, що метапневмовірус циркулює в Україні кожного епідсезону.

Ситуація з метапневмовірусом в Україні рутинна та повністю контрольована, захворювання на нього зазвичай протікає легко, ускладнення виникають рідко, запевнили фахівці Центру громадського здоров’я України.

Там пояснили, що метапневмовірус - це "традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону" і що Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону.

"Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення", - розповіли медики.

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Також наголосили, що захист від метапневмовірусу "не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства". Це - регулярне миття рук із милом, намагання уникати контактів із хворими людьми, дотримання етикету кашлю, періодичне провітрювання приміщення.

"Не менш важливою є інформаційна гігієна - довіряйте виключно офіційній інформації!" - наголосили у Центрі громадського здоров’я.

Метапневмовірус: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв про шляхи зараження та ознаки метапневмовірусу, спалах якого зафіксували у січні 2025 року. Йшлося, що, як і у випадку з коронавірусом, осередком знову став Китай - вірус поширився з міста Ухань. Медики застерегли, що хвороба особливо небезпечна для маленьких дітей.

Цей вірус вже зафіксували в Україні. Позаштатна спеціалістка МОЗ України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська повідомила, що в нашій країні офіційно зафіксували 13 підтверджених випадків метапневмовірусу, але насправді їх більше.

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