Опублікований новий урядовий законопроект щодо медичного канабісу.

Урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики використання його не за призначенням.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

Він зазначив, що 17 лютого опублікований новий урядовий законопроект щодо медичного канабісу.

Радуцький нагадав, що минулого року парламенту не вдалося з першої спроби ухвалити закон, який дозволяє обіг конопель в медичних та наукових цілях.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало новий законопроект, який враховує зауваження та побажання народних депутатів.

Зокрема, посилюється роль Національної поліції: НПУ погоджує видачу ліцензій на культивування, використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання та транспортування партії товару. Створюється реєстр препаратів на основі канабісу, на кожну одиницю товару повинен бути нанесений унікальний штрих-код. Також громадянам дозволяється ввезення на територію України медичних препаратів на основі канабісу винятково за е-рецептом.

Радуцький зазначає, що після того, як консультації між МОЗ та МВС щодо тексту документу продовжувались ще декілька місяців, врешті було опубліковано фінальну редакцію законопроєкту.

Основні зміни у документі стосуються посилення контролю за використанням приміщень та об’єктів, призначених для діяльності з обігу коноплі. У першій редакції законопроєкту визначити вміст тетрагідроканабінолу (наркотичної складової канабісу) можна було у будь-якій лабораторії, а у новій – лише у лабораторіях, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ. Діяльність з культивування коноплі з високим рівнем тетрагідроканабінолу проводиться винятково в умовах закритого ґрунту, тобто у теплицях, що гарантує вищий рівень контролю.

Для використання канабісу в наукових цілях також потрібно отримати ліцензію від Нацполіції.

"На мою думку, остання редакція урядового законопроєкту максимально нівелює ризики використання медичного канабісу не за призначенням. Навіть не уявляю, які ще можуть залишитись аргументи у противників легалізації "- наголосив Радуцький.

Він зазначає, що на ухвалення законопроєкту Верховною Радою очікують близько 2 млн українців – пацієнтів з епілепсією, онкохворих, осіб, що потребують паліативної допомоги, людей з посттравматичним стресовим розладом.

Легалізація медичного канабісу: що відомо

2 червня 2021 у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), яким легалізував використання канабісу в медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

13 липня Верховна Рада не підтримала законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596).

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