Якщо рішення схвалять, то Україна не буде закуповувати препарати, а зможе їх виробляти самостійно

Виробництво медичної марихуани планують налагодити в Україні. Відповідний законопроект вже розробило Міністерство охорони здоров'я.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида в коментарі РБК-Україна

"Ми зацікавлені в тому, щоб такі препарати могли вироблятися в Україні, а не тільки ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, тому що українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні", – зазначив Комарида.

Відзначається, що в МОЗ виступають за зняття заборони на обіг окремих сортів марихуани для медичних і науково-технічних цілей. У зв'язку з цим пропонується ввести ретельний контроль за обігом рослини.

Читайте такожМедичний канабіс знижує тремтіння у кінцівках-дослідженняПропонується, щоб кожну партію та одиницю препарату маркували унікальним штрих-кодом і вели електронний реєстр обліку рослин. При цьому виготовлені препарати мають намір продавати тільки за електронними рецептами.

Легалізація медичного канабісу: що відомо

2 червня 2021 у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), яким легалізував використання канабісу в медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

13 липня Верховна Рада не підтримала законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596).

Вас також можуть зацікавити новини: