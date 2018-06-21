На Житомирщині госпіталізували двох людей, яких вкусила гадюка

13:16, 21 червня 2018
Новини регіонів
1277 0
На Житомирщині активізувалися гадюки / фото УНІАН

Читайте такожНа Житомирщині жінка після укусу гадюки потрапила до лікарні

Зокрема, до травматологічного відділення Олевської районної лікарні з діагнозом укус гадюки госпіталізовано мешканця села Юрове, 1996 року народження. Гадюка укусила хлопця за ліву руку, коли він збирав ягоди у лісі, передає 0412.ua.

Ще один такий випадок трапився у цей же день. До лікувального закладу потрапила й 16-річна дівчина, мешканка села Млинок цього ж району, яка також збирала лісові ягоди. Гадюка укусила її за праву ногу. Наразі стан здоров'я потерпілих задовільний.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Козівка на Харківщині 11-річний хлопчик Сергій опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Житомирщина#госпіталізація