Обох чоловіків змії вкусили за ноги, вони знаходяться в медичних закладах.

На Львівщині за добу госпіталізували 2 чоловіків через укуси змій.

Про це повідомляє ДСНС області. 13 серпня о 16:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1980 року народження, житель с. Ялинкувате Сколівського району. Постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом « укус змії правої стопи».

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Цього ж дня о 20:45 надійшло повідомлення від чергової Жовківської центральної районної лікарні, про те, що в хірургічне відділення поступив чоловік, 1966 року народження, з діагнозом − укус змії в палець правої стопи. Чоловік житель с. Пристань Сокальського району.

Раніше на Львівщині 4-річна дитина опинилася у реанімації після укусу змії.