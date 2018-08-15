У Львові померла 4-річна дівчинка, яку вкусила змія

11 серпня 4-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії в ногу.

У лікарні Львова померла 4-річна дитина, яку доставили зі Сколівського медзакладу після укусу змії.

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Про це з посиланням на поліцію області повідомляє Zaxid.net. "Від лікаря надійшло повідомлення, про те, що 14 серпня о 11:55 у приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 року народження, мешканка м. Львів. 12 серпня близько першої ночі дитину доставили зі Сколівської ЦМЛ з діагнозом: укус змії правої нижньої кінцівки", - розповіли правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на Львівщині за добу госпіталізували двох чоловіків через укуси змій.