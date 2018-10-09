Депутата із Кіровоградщини, який морив голодом маленького сина, взяли під варту (фото)

Суд вирішив змінити підозрюваному запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до кінця строку досудового розслідування.

На Кіровоградщині суд взяв під варту депутата Новоукраїнської районної ради, який підозрюється у злісному невиконанні батьківських обов’язків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури в Кіровоградській області, відповідне рішення сьогодні, 9 жовтня, виніс слідчий суддя Новоукраїнського районного суду.

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«Суд задовольнив клопотання прокуратури щодо зміни депутату Новоукраїнської районної ради, який підозрюється у знущанні над малолітнім сином, запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до кінця строку досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у місті Новоукраїнка Кіровоградської області з родини вилучили 3-річного хлопчика із критичною вагою у 8 кілограмів. За фактом злісного невиконання батьківських обов’язків розпочато розслідування.

11 вересня Новоукраїнський районний суд відправив під цілодобовий домашній арешт депутата райради, підозрюваного у знущанні над сином.