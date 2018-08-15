Як з концтабору: з'явилися подробиці про родину, яка морила голодом 4-річного сина, батько - депутат (фото, відео)

Хлопчик важив удвічі менше від норми для свого віку.

На Кіровоградщині примусово забрали із сім'ї виснажене голодом дитя. Чотирирічний хлопчик, батько якого виявився депутатом райради, важив лише сім кілограмів – це вага кількамісячного немовляти.

"Я тридцять років працюю, але такого не бачила. Він загороджений був, щоб він не просив, не набридав", - розповіла педіатр Людмила Ляшенко, йдеться в сюжеті ТСН.

Побаченим посадовці були шоковані. "Дитина дійсно має вигляд, як діти, яких ми бачимо на зйомках з концтаборів", - розповів начальник служби у справах дітей Юрій Мироненко.

Сусідка і давня подруга родини Тетяна Алєксєєва запевняє, що дитина мала все необхідне. "Останнім часом він їв добре. Наталя три-чотири рази на день його годувала", - каже вона.

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Батько хлопчика вважає все, що все це стало політичною розправою за його позицію. Телефоном він повідомив, що Владик захворів, бо в дитинстві над ним ставили досліди в місцевій лікарні.

"Зверталися неодноразово до лікарів – лікарі ігнорували постійно. Останній рік я помітив, що дитина дуже худнути почала, я купував, щоб підтримувати імунітет дитини, вітаміни", - каже Олександр Мольченко.

"Я вважаю, що це наслідки тих експериментів, які робила та медсестра в цій лікарні", - заявив він.

Натомість у дитячій обласній лікарні, куди терміново доправили малюка, вже мають перші результати обстеження – медики кажуть, що хлопчик абсолютно здоровий, але голодний. Нині його вчать їсти.

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження. "Це злісне невиконання батьківських обов‘язків по догляду за дитиною. Передбачає таку санкцію обмеження волі – від 2 до 5 років, або позбавлення волі на такий самий строк", - пояснив заступник начальника Новоукраїнського відділення поліції Станіслав Іщенко.

Поки хлопчика відгодовуватимуть у лікарні, чиновники клопотатимуть про вилучення його з родини, а також вирішуватимуть долю решти дітей із цієї сім‘ї.

Як повідомляли ЗМІ 14 серпня, у Новоукраїнці Кіровоградської області від рідних батьків врятували чотирирічного хлопчика, який замість 16 кілограмів – норми для свого віку – важив лише 7.