Водій "мерседеса" збив 9-річну велосипедистку і сам загинув

У Житомирській області водій автомобіля збив 9-річну велосипедистку, після чого врізався у дерево і загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Житомирській області, аварія сталася в Олевську. 20-річний водій автомобіля «Мерседес» виїхав на праве узбіччя, збив велосипедистку, після чого врізався у дерево.

Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Дівчинка була госпіталізована.