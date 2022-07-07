У кризовому центрі захворіли 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, які були евакуйовані до Чернівців у березні 2022 року.

В одному з кризових центрів Чернівців зафіксовано спалах вітряної віспи.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України з посиланням на Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Відзначається, що в період з 30 червня по 4 липня за медичною допомогою звернулися 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, евакуйованого в березні 2022 року. Всі випадки захворювання з характерними симптомами вітряної віспи були зареєстровані серед дітей старшої групи, віком від 2 до 4 років. Одного малюка госпіталізували, дев'ятнадцять проходять амбулаторне лікування.

За час перебування у закладі діти контактували з внутрішньо переміщеними особами з інших міст, які також живуть у кризовому центрі. Під час проведення епідеміологічного розслідування була забезпечена ізоляція всіх контактних дітей з подальшим медичним наглядом за ними, забезпечений комплекс санітарно-гігієнічних заходів, закладу рекомендовано тимчасово призупинити прийом нових внутрішньо переміщених осіб.

Вітряна віспа:

Вітряна віспа - це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Це типова дитяча інфекція. Новонароджені до двох місяців мають пасивний материнський імунітет. З трьох місяців вони стають сприйнятливими до інфекції. Максимальна кількість тих, хто інфікується, припадає на вікову групу 2-4 роки.

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