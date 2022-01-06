Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

На бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих старше 18 років вже можна записатися онлайн.

Про це повідомляє Офіційний канал медичної інформаційної системи Helsi.

Отримати бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів.

"З моменту другої має пройти щонайменше 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Подивитися, скільки часу минуло з моменту отримання останнього щеплення, можна в розділі "Мої вакцинації" на порталі Helsi.

Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Записатись на щеплення можна за посиланням. Для цього треба на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації.

Зауважимо, що станом на 16:00 четверга, 6 січня, доступний запис лише в населених пунктах Київ, Одеса, Харків, Біла Церква, Запоріжжя, Рівне та Чернівці.

Після обрання пункту вакцинації в зручному місці необхідно обрати один з доступних слотів у зручний день та час, записатися і отримати підтвердження запису в додатку Helsi або через SMS-повідомлення.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

5 січня у МОЗ пояснили, як отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу людям віком від 60 років.

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