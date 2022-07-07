Йому повинні були ампутувати кінцівку.

У Львові хірурги Першого медичного об'єднання вдалися до "free flap" операції, яка допомогла вберегти ногу чоловіка від ампутації. Такі операції в Україні вже виконували, але це вперше, коли для пересадження використовували клапоть шкіри такого великого розміру - 15 см.

Про це повідомила прес-служба Першого ТМО Львова у Facebook.

До лікарні 40-річний Юрій потрапив зі складним відкритим переломом гомілки, до якого додалася одна з найнебезпечніших інфекцій - анаеробна. Саме вона провокує відмирання тканин. Лікарям вдалося зупинити інфекцію, але вже "вбиті" тканини довелося видалити. В результаті на місці утворилася рана, яку необхідно було терміново заповнити через ризик подальшого відмирання і ампутації.

Для цього українські хірурги за допомогою британських колег відокремили 15-сантиметровий клапоть м'яких тканин зі стегна пацієнта і заповнили ним пошкоджену ділянку гомілки. Операція тривала близько 10 годин і завершилася успіхом. Щоб відновити кровопостачання до пересадженої ділянки лікарям довелося зшивати судини розміром з людську волосину.

"Впровадження нових технологій в хірургії, зокрема "free flap" операцій, дає шанс зберегти кінцівки, органи і частини тіла, запобігає ампутації кінцівок і істотно покращує якість життя пацієнтів з військовою травмою. Саме це є метою створення Національного центру реабілітації України", - зазначили у прес-службі.

Як раніше повідомляв УНІАН, львівські медики сформували новий орган шестирічній дитині.

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