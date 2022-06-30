Дівчинка роками страждала від проблем зі стравоходом.

У лікарні Святого Миколая у Львові медики створили штучний стравохід для шестирічної дівчинки з Ковеля.

Про унікальну операцію повідомили на Facebook-сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

У дворічному віці дитина ненароком випила мийний засіб. Хімічна рідина викликала важкі опіки стравоходу, через що функції ковтання та просування їжі були порушені.

Медики регулярно проводили операції та розширювали звужений зарубцьований стравохід. Згодом це перестало допомагати, і пацієнтці встановили гастростому – трубочку в животі, по якій їжа вводилася одразу у шлунок. Попри це, дитина не могла ковтати навіть воду та слину, тому мусила постійно носити із собою хустинку.

У вересні дівчинка має піти в школу. Тому мама звернулась до медиків, щоб вони вилікували її доньку.

За словами лікарів, такі операції для маленьких пацієнтів – рідкість.

"Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні в лікарні Охматдит провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому.

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