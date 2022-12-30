За останній тиждень до лікарні потрапило майже 3 тисячі хворих українців на коронавірус.

В Україні збільшилась кількість випадків госпіталізації хворих на коронавірус.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій - в середньому на 14% більше, аніж тижнем раніше. І за останній тиждень до лікарні потрапили майже 3 тисячі українців", - розповів він.

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Кузін зазначив, що серед тих людей, які помирають від коронавірусу, в переважній більшості - це особи від 60 років, які є найбільш вразливими до наслідків цієї хвороби.

"Поки що не очікується якихось суттєвих мутацій цього вірусу, які б якимось чином вплинули на нову суперхвилю коронавірусної інфекції", - наголосив він.

Коронавірус в Україні і світі

Як повідомляв УНІАН, пандемія коронавірусу сколихнула світ на початку 2020 року. Вже навесні COVID-19 дістався й України. У більшості держав були запровадженні карантинні обмеження. І хоча повномасштабне вторгнення РФ в Україну значно знизило увагу в нашій країні до цієї хвороби, COVID-19 нікуди не зник.

За даними КМДА, у столиці з 5 до 11 грудня зареєстровано 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з COVID-19. Тоді в Києві спостерігалося зростання захворюваності на 20,6% порівняно з попереднім тижнем.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, пік нової хвилі коронавірусної хвороби очікується у січні. При цьому він зазначив, що рівень вакцинації в Україні падає.

У Департаменті охорони здоров'я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Отримати щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, ТРЦ "Універмаг "Україна", ТРЦ SilverBreeze. Наразі для українців доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson).

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