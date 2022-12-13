Серед хворих 58% становлять діти.

У Києві за минулий тиждень зареєстровано 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з COVID-19.

"У столиці за 49-й тиждень 2022 року зареєстровано 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 61,3%. Наразі показник захворюваності становить 308,6", - повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Загалом у Києві спостерігається зростання захворюваності на 20,6% порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, захворіло 5300 дітей (зростання на 21,3%), 3840 дорослих (зростання на 19,7%).

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Серед хворих 58% становлять діти, а на попередньому тижні їх кількість була 57,7%. Захворюваність серед школярів зросла на 26,5%. Зокрема, серед школярів зареєстровано 2665 випадків.

За даними КМДА, порівняно з попереднім тижнем зменшилась госпіталізація дорослого населення, проте є незначне зростання серед дитячого. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 237 осіб, із них 104 – діти.

Коронавірус у Києві

Також упродовж минулого тижня в Києві зареєстрували 176 нових випадків COVID-19.

Серед хворих: 106 жінок віком від 18 до 85 років та 70 чоловіків віком від 19 до 92 років. А також 8 дівчаток від 6 місяців до 13 років і 7 хлопчиків від 1 року до 16. З них 51 особу госпіталізовано. Також захворіли четверо медичних працівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Дарницькому районі - 52, у Деснянському - 30 та в Дніпровському районі - 18 випадків.

Три людини померли минулого тижня від захворювання на COVID-19. Одужали минулого тижня – 233 людини.

Усього за період пандемії у столиці зафіксовано 503 859 випадків захворювання, а також 9376 летальних випадків від вірусу. Загалом COVID-19 подолали 493 603 мешканці столиці.

У Департаменті охорони здоров’я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, ТРЦ "Універмаг "Україна", ТРЦ SilverBreeze.

Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Коронавірус та грип в Україні: що варто знати

3 жовтня влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

27 жовтня з'явилася інформація про те, що в Україні зростає кількість смертей від COVID-19.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, Міністерство охорони здоров'я очікує пік нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні вже у січні 2023 року. Наразі для українців доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson).

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