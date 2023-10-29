Вчені відзначили, що переваги відмови від алкоголю безмежні.

Відмовитись від алкоголю може бути важко, оскільки людина може подумати, що це означає кінець соціального життя, але це зовсім не так, і користь для здоров'я безмежна.

Вчені зазначили, що переваги відмови від алкоголю безмежні - від зниження ризику діабету до поліпшення здоров'я травної системи, пише Mirror. Експерти пояснили, що коли алкоголь потрапляє в кровотік, настрій людини "покращується", і вона зможе краще "боротися з інфекціями". Також людина зможе підтримувати більш високий рівень гідратації, не вживаючи алкоголь, що може навіть призвести до "чистішої шкіри".

Фахівці стверджують, що після місяця відмови від алкоголю можна спостерігати "стабілізацію рівня цукру в крові, зниження рівня холестерину і втрату ваги".

Відео дня

Експерти поділилися, що переваги відмови від алкоголю проявляються майже відразу. Через два-три дні після припинення вживання алкоголю "токсин повністю виводиться", і "кровотік, нирки та інші органи повертаються до нормального стану".

Через п'ять-сім днів настрій і сон покращаться, оскільки гормони гарного самопочуття повернуться. Дослідження фонду сну показали, що два алкогольні напої для чоловіків та один напій для жінок знижують якість сну на 24%.

А ще через 10 днів відмови клітини, пошкоджені алкоголем, "відновлюються", що призводить до "підвищення енергії", а після місяця відмови від алкоголю, як стверджують експерти: "Цукор в крові, холестерин і вага знижуються, скорочуючи ризик хронічних захворювань, таких як діабет, цироз печінки і ожиріння".

Безпечна доза алкоголю

Фахівці рекомендують пити не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень протягом 3 днів і більше. Це приблизно 6 середніх (175 мл) келихів вина або 6 пінт 4%-відсоткового пива. При цьому вони відзначили, що повністю безпечного рівня алкоголю не існує. Однак вживати алкоголь в рекомендованих дозах знижує ризик завдання шкоди здоров'ю.

Вас також можуть зацікавити новини: